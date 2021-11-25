Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Интерполе избрали нового главу
Мир
В Белоруссии за год задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов
Политика
В ГД сравнили ситуацию с «гаванским синдромом» с фильмом о Джеймсе Бонде
Армия
РФ планирует вывести на мировой рынок ударные беспилотники и дроны-камикадзе
Туризм
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62%
Общество
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Общество
Врачи доказали безопасность вакцинации для граждан с болезнью почек
Мир
Саакашвили в послании к сторонникам потребовал справедливого суда
Мир
Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали
Мир
Эсминец США Arleigh Burke направился в Черное море для учений с НАТО
Сюжет:

Финансы сайта - лоббиста антиваксеров выросли вдвое с начала пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось в два раза. Об этом 25 ноября сообщил телеканал RT.

Привить ответственность: зачем «красные зоны» открыли двери для экскурсантов
Ведущие врачи России надеются переубедить антипрививочников примерами из реанимаций и моргов

«Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн», — говорится в расследовании журналистов.

В материале отмечается, что 74% донатов — разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты от широкой публики.

Согласно опубликованной финансовой отчетности, из полученных организацией в 2020-м году 341 млн рублей 142 млн было потрачено «на проведение кампаний», что составило свыше 86% расходов. Что это были за кампании, не уточняется.

Днем ранее в пресс-службе Росздравнадзора подтвердили информацию о том, что ведомство собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает ее в прокуратуру и следственные органы. Туда поступают данные о гражданах, активно распространяющих слухи о вреде вакцинации от коронавируса. Речь идет и о медицинских работниках.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021