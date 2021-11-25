Финансы сайта - лоббиста антиваксеров выросли вдвое с начала пандемии

С начала пандемии финансирование основной в России лоббистской платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось в два раза. Об этом 25 ноября сообщил телеканал RT.

«Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн», — говорится в расследовании журналистов.

В материале отмечается, что 74% донатов — разовые значительные пожертвования спонсоров, имена которых скрыты от широкой публики.

Согласно опубликованной финансовой отчетности, из полученных организацией в 2020-м году 341 млн рублей 142 млн было потрачено «на проведение кампаний», что составило свыше 86% расходов. Что это были за кампании, не уточняется.

Днем ранее в пресс-службе Росздравнадзора подтвердили информацию о том, что ведомство собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает ее в прокуратуру и следственные органы. Туда поступают данные о гражданах, активно распространяющих слухи о вреде вакцинации от коронавируса. Речь идет и о медицинских работниках.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.