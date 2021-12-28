В Москве за год вакцинировались от COVID-19 более 1,4 млн пожилых жителей
Вакцинацию прошли более 1,4 млн жителей Москвы пожилого возраста. Об этом сообщила журналистам во вторник, 28 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку», — сказала она.
Накануне Ракова заявила, что для контроля за вакцинацией против коронавируса в Москве осуществляется мониторинг видеокамер, установленных в поликлиниках, случаи фиктивной вакцинации в столице единичны.
24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.
В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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