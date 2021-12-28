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В Москве за год вакцинировались от COVID-19 более 1,4 млн пожилых жителей

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Вакцинацию прошли более 1,4 млн жителей Москвы пожилого возраста. Об этом сообщила журналистам во вторник, 28 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку», — сказала она.

Накануне Ракова заявила, что для контроля за вакцинацией против коронавируса в Москве осуществляется мониторинг видеокамер, установленных в поликлиниках, случаи фиктивной вакцинации в столице единичны.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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