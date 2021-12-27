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Власти Москвы рассказали о методах борьбы с фиктивной вакцинацией

Власти Москвы рассказали о методах борьбы с фиктивной вакцинацией от коронавируса
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Для контроля за вакцинацией против коронавируса в Москве осуществляется мониторинг видеокамер, установленных в поликлиниках, случаи фиктивной вакцинации в столице единичны. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но я думаю, что это более единичные, чем массовые», — сказала Ракова «РИА Новости».

Заммэра столицы добавила, что данные граждан в пунктах вакцинации вносят работники МФЦ, которые сверяют фотографии людей и четко контролируют, чтобы именно предоставленные документы вносились в базу. Также они следят за процессом ввода препарата.

«Более того, пункты вакцинации всех городских поликлиник снабжены видеокамерами, и мониторинг с этих видеокамер ведут специально обученные люди. У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», — добавила Ракова.

Ранее в этот день замградоначальника рассказала, что препарат от коронавируса на основе антител с начала осени получили 1,2 тыс. жителей Москвы.

По ее словам, в начале осени в пяти специально открытых амбулаторных центрах стали применять данный препарат в лечении пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а в ноябре в стационаре кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой препаратом на основе антител стали лечить детей с такими же сопутствующими болезнями.

24 декабря стало известно, что в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились 6,6 млн человек, полный курс прошли 6,3 млн граждан. Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 72%.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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