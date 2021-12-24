В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человек
В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились 6,6 млн человек, полный курс прошли 6,3 млн граждан. Об этом в пятницу, 24 декабря, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
«По состоянию на 24 декабря: 6 268 959 — полная вакцинация», — следует из опубликованных данных.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 72%.
Также 24 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, заболеваемость на этой неделе в городе снизилась на 15%.
Кроме того, в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 60,4 %.
Президент России Владимир Путин 24 декабря указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Глава государства призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.
В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.