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Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-2

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Вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека, мог попасть в снежный вихрь и рухнуть в сугробы недалеко от населенного пункта Чайковский в 80 км от Ижевска в Удмуртии. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений. По данным Следственного комитета РФ, борт вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода.

Около 14:00 мск вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К поиску места аварийной посадки вертолета отправилась наземная группировка спасателей на технике повышенной проходимости, в том числе двух снегоходах. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Были привлечены беспилотные авиационные системы МЧС (всего к поисковой операции привлекли 60 человек и более 20 единиц техники).

Премьер-министр Удмуртской республики Ярослав Семенов сообщал, что на место жесткой посадки вертолета выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская. Он также подтвердил, что экипаж вертолета осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов.

Спасателям серьезно мешали погодные условия — сильный мороз, но через несколько часов найти Ми-2 всё же удалось. Пилот и пассажир оказались зажатыми в искореженной кабине. Их извлекли и передали медикам.

Во вторник, 28 декабря, глава республики Александр Бречалов сообщил, что один член экипажа, предположительно, пилот вертолета Ми-2, скончался при осмотре врачами. Другой находится в тяжелом состоянии. Информацию подтвердили в республиканском минздраве.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с «Известиями» отметил, что погодные условия могли стать причиной нештатной ситуации на борту и крушения вертолета. С учетом того, что Ми-2 — машина не новая, снятая с производства в 1992 году, при сложной погоде могло произойти немало проблемных ситуаций, которые приводят к падению, отметил специалист.

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