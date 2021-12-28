Летчик-испытатель оценил условия полета упавшего в Удмуртии Ми-2

Зимние условия и погодные явления могли значительно осложнить полет вертолета Ми-2, который упал 27 декабря в Удмуртии. Об этом рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с «Известиями».

«Сейчас условия достаточно сложные, потому что зимние условия накладывают определенный отпечаток в плане полетов. Это и фактическая видимость может быть ухудшена, может быть потеря ориентировки в данной ситуации. Могут быть и отказы различные. Может быть вихревое кольцо. Потому что, если где-то зависли и потеряли пространственное положение, то могли и просто не справиться с управлением», — рассказал Заболотский.

Он подчеркнул, что вертолеты Ми-2 с 1992 года сняты с производства. Машина не используется в государственных ведомствах и встречается только в частном авиасекторе для мониторинга линий электропередачи, газопроводов и тому подобного.

«Поэтому люди вылетают или попадают в сложные погодные условия. Обледенение — вряд ли. Там, по-моему, минус 10–11 градусов было. Но всё равно, это и метель, и прочие сложные условия полета», — отметил летчик.

Он призвал дождаться экспертизы и выводов специалистов по поводу причин падения вертолета.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Чайковский в 80 км от Ижевска. В МЧС России заявили, что сообщение о происшествии с вертолетом в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

По предварительным данным следователей, перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Как сообщил во вторник глава республики Александр Бречалов, один член экипажа вертолета Ми-2 скончался. Другой передан бригаде медиков. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Спасатели добирались до места авиакатастрофы на снегоходах в течение нескольких часов. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что на место также выехали три бригады скорой медицинской помощи — реанимационная, врачебная и фельдшерская.