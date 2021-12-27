Прямой эфир
Происшествия
Киевское шоссе в Москве перекрыли из-за загоревшегося грузовика с газом
Мир
В МИД РФ заявили об угрозе нового ракетного кризиса
Наука
Жители Земли смогут увидеть звездопад и самое большое Солнце
Экономика
Во второй энергоблок БелАЭС загрузили ядерное топливо
Экономика
В ЦБ заявили об отсутствии планов по введению новой отчетности для банков
Общество
Матвиенко заявила о возможной доработке закона о QR-кодах в общественных местах
Общество
Москвичей предупредили о приближении североатлантического циклона
Мир
Харрис призвала изменить избирательное право в стране ради демократии
Экономика
В России выдача кредиток в ноябре выросла на 14%
Общество
Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла на 68% с 2018 года

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ижевске

Очевидцы сообщили о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Ижевске
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ижевске, на место вылетел аварийный борт. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили очевидцы.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Чайковский, расположенного в 80 км от Ижевска.

К месту происшествия направили сотрудников экстренных служб.

4 декабря вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области. Воздушное судно, следовавшее из Тюмени в Омск, приземлилось около поселка Голымшаново.

Уточнялось, что во время полета сработал датчик-стружка левого двигателя. На борту вертолета находился экипаж из трех человек, при посадке никто не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021