Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ижевске, на место вылетел аварийный борт. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили очевидцы.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Чайковский, расположенного в 80 км от Ижевска.

К месту происшествия направили сотрудников экстренных служб.

4 декабря вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области. Воздушное судно, следовавшее из Тюмени в Омск, приземлилось около поселка Голымшаново.

Уточнялось, что во время полета сработал датчик-стружка левого двигателя. На борту вертолета находился экипаж из трех человек, при посадке никто не пострадал.