Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Тюменью

Вертолет Ми-8 в субботу, 4 декабря, совершил аварийную посадку в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет, следовавший из Тюмени в Омск, сел около поселка Голымшаново. Уточняется, что сработал датчик–стружка левого двигателя. На борту воздушного судна находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет.

На место происшествия выехали следователи, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в этот же день стало известно, что Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета, следовавшего рейсом Магадан–Новосибирск.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как следует из записи разговора пилота самолета с диспетчером, экипаж самолета не смог посадить воздушное судно в аэропорту взлета в Магадане из-за сильнейшего обледенения и риска врезаться в гору. На записи было слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту. В результате экипаж принял решения направиться в Иркутск.

По мнению пилота гражданской авиации, бывшего командира воздушного судна Александра Романова, отказ системы противообледенения является наиболее вероятной причиной обледенения лайнера.