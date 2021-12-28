Один член экипажа совершившего жесткую посадку Ми-2 скончался

Один член экипажа вертолета Ми-2, который совершил аварийную посадку в Удмуртии, скончался, о чем во вторник, 28 декабря, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал он.

Бречалов также добавил, что второму члену экипажа сейчас оказывают всю необходимую помощь.

По информации Telegram-канала Shot, при осмотре врачами скорой помощи перестал подавать признаки жизни пилот вертолета Дамир Гафуров.

Ранее в этот день место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии было обнаружено. В МЧС констатировали завершение поисковых работ.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском 27 декабря. В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.