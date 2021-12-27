Транспортная прокуратура уточнила подробности инцидента с вертолетом под Ижевском

Под Ижевском произошла аварийная посадка вертолета Ми-2, на борту находились два человека. Об этом сообщила в понедельник, 27 декабря, транспортная прокуратура региона.

По данным ведомства, находившиеся на борту два человека вышли на связь.

В свою очередь, МЧС России уточнило, что сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило в 14:15 мск.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов в ходе беседы с журналистами также добавил, что на место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ижевске ранее в этот день. Подробности инцидента уточняются.