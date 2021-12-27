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Совершивший жесткую посадку вертолет нашли спасатели в Удмуртии

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Спасатели обнаружили вертолет, который совершил аварийную посадку в Удмуртии, о чем стало известно в понедельник, 27 декабря.

«Обнаружен», — сообщил журналистам информированный источник.

Состояние двоих находившихся на борту людей уточняется.

О том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском, стало известно ранее в этот день. В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

Видеозапись поисковой операции на месте жесткой посадки вертолета оказалась в распоряжении «Известий».

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