Совершивший жесткую посадку вертолет нашли спасатели в Удмуртии

Спасатели обнаружили вертолет, который совершил аварийную посадку в Удмуртии, о чем стало известно в понедельник, 27 декабря.

«Обнаружен», — сообщил журналистам информированный источник.

Состояние двоих находившихся на борту людей уточняется.

О том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском, стало известно ранее в этот день. В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

Видеозапись поисковой операции на месте жесткой посадки вертолета оказалась в распоряжении «Известий».