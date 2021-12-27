Следователи начали проверку по факту падения Ми-2 в Удмуртии

Доследственная проверка начата после падения вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом сообщила в понедельник, 27 декабря, пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — сказано в заявлении.

О жесткой посадке вертолета под Ижевском стало известно ранее в этот день. По данным транспортной прокуратуры, находившиеся на борту два человека вышли на связь.

По предварительным данным СКР, борт вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска.

Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации, добавили в ведомстве.