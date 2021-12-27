Стали известны обстоятельства падения вертолета Ми-2 под Ижевском

Вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку под Ижевском, попал в вихревой поток, в результате чего судно заболтало и оно упало. Два человека, находившиеся на борту, выжили. Об этом сообщил источник «Известий» 27 декабря.

Уточняется, что последствия происшествия смягчены за счет небольшой высоты, на которой находился вертолет, и снежного покрова.

Как сообщили в региональном главке МЧС, к поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка спасателей на технике повышенной проходимости, в том числе двух снегоходах. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Кроме того, к поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС. Всего привлечено 60 человек и более 20 единиц техники.

О том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что на борту находятся два человека, они вышли на связь.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, борт вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. На место происшествия направились следователи.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сказал, что на место также выехали три бригады скорой медицинской помощи — реанимационная, врачебная и фельдшерская.