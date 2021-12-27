Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, был найден спасателями. Об этом 27 декабря сообщает корреспондент «Известий».
Инцидент с вертолетом Ми-2 произошел ранее в этот день. Источник «Известий» рассказал, что воздушное судно, совершившее жесткую посадку под Ижевском, попало в вихревой поток, в результате чего упало. Два человека, находившиеся на борту, выжили.
Уточняется, что последствия происшествия смягчены за счет небольшой высоты, на которой находился вертолет, и снежного покрова.
В региональном главке МЧС сообщили, что к поиску места аварийной посадки борта из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Кроме того, к поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС.
По предварительным данным Следственного комитета РФ, борт вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Начата доследственная проверка.
Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации, добавили в ведомстве. На место происшествия направились следователи.
Премьер-министр Удмуртской Республики Ярослав Семенов сообщил, что на место жесткой посадки вертолета Ми-2 под Ижевском выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская.
Он подтвердил, что экипаж вертолета осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов.