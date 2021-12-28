Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом

Выживший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные республиканского минздрава во вторник, 28 декабря.

В данный момент пострадавшего эвакуируют в стационар. Второй член экипажа погиб.

«По данным минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

27 декабря Ми-2 совершил жесткую посадку под Ижевском. В МЧС России заявили, что сообщение о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

Видеозапись поисковой операции на месте жесткой посадки вертолета оказалась в распоряжении «Известий».