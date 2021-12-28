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В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19

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Почти 3 млн жителей Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавируса с учетом первого компонента. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

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По словам чиновника, в городе развернуты 190 пунктов вакцинации. Хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привились около 3 млн жителей Петербурга, пишет RT.

«Мы научились справляться с ковидом. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой. Мы ввели еще три стационара-трансформера, тем самым начали программу развития стационарной медицинской помощи и создали серьезный задел по инфекционным койкам, настроили систему ПЦР-тестирования и вызова врача на дом, компьютерной диагностики и госпитализации», — рассказал губернатор.

По данным пресс-службы городской администрации, общее количество завершивших цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге превышает 2,6 млн человек.

Согласно расчетам властей, Санкт-Петербург может в январе 2022 года достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% населения (не учитывая детей и людей, у которых имеются противопоказания), если в день будут вакцинироваться порядка 40 тыс. человек.

Ранее, 27 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в России за сутки выявили 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Самое большое количество случаев — в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1616).

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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