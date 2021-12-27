Жена погибшего Просвирнина пыталась вывести его из запоя

Жена погибшего националиста Егора Просвирнина пыталась вывести его из трехдневного запоя, но мужчина выгнал всех домочадцев и заперся в квартире, о чем стало известно в понедельник, 27 декабря.

По нашим данным, Просвирнин с женой на протяжении трех дней употреблял алкогольные напитки. В понедельник мужчина начал вести себя неадекватно и устроил дома погром, повредив мебель. Супруга позвонила своей матери и матери Просвирнина — женщины пытались успокоить мужчину. Однако тот выгнал всех из квартиры и заперся.

Блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин выпал голым из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве 27 декабря. По словам супруги, мужчина вел себя эксцентрично и странно. При падении из окна блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Ранее в этот день следователи изъяли неизвестные лекарственные препараты из квартиры Просвирнина. Кроме того, на кровати обнаружены следы крови. По предварительным данным, журналист перед падением из окна получил ножевые ранения.

Просвирнину было 35 лет. В 2017 году его проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.