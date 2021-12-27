Из квартиры погибшего блогера Просвирнина изъяли неизвестные препараты

Из квартиры блогера-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» Егора Просвирнина, который голым выпал из окна на Тверском бульваре в Москве, следователи изъяли неизвестные лекарственные препараты. Об этом сообщает в понедельник, 27 декабря, Telegram-канал 112.

О падении мужчины из окна в центре Москвы сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Просвирнину было 35 лет.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера.

новость дополняется