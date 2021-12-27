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В центре Москвы голый мужчина с ножом выпал из окна

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Голый мужчина выпал из окна на Тверской улице в Москве. Об этом 27 декабря «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. По словам очевидцев, в руках у погибшего был нож.

Собеседник уточнил, что человек выпал с балкона третьего этажа над рестораном «Пушкин» и магазином «Армения». Личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет.

25 декабря стало известно, что из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А.В. Вишневского в центре Москвы выпал врач-хирург. Мужчину госпитализировали. По предварительным данным, пострадавший был пьян. В данный момент проводится проверка.

Ранее, 14 декабря, пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. В прокуратуре уточнили, что ребенок выпал из окна квартиры, где, по предварительным данным, был организован нелегальный детский сад. Как заявила «Известиям» жительница дома, где расположен детсад, пострадавший ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши.

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