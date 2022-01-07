Развод международного масштаба: как делить имущество с иностранцем

Браки между россиянами и гражданами зарубежных стран нередко заканчиваются разводами, особенно в условиях вынужденной разлуки, вызванной пандемией. Но немало и случаев, когда россияне вступают в брак с гражданами стран ближнего зарубежья без намерения реально создать семью. Раздел имущества при расторжении международного брака может стать тяжелым испытанием для сторон. Специалисты рассказали «Известиям» о рисках и подводных камнях при разводе с гражданами иностранных государств.

Брак по расчету, развод по суду

Чаще всего россияне вступают в брак с выходцами из республик бывшего СССР. Ситуация разнится по регионам. Например, в Москве, по данным столичного управления ЗАГС, в 2020 году особенно много заключалось браков с выходцами из Узбекистана, Азербайджана и с Украины. А в Саратовском управлении ведомства заметили, что заявления чаще других также подавали граждане Казахстана и Белоруссии.

Увы, не всегда речь идет об искренних чувствах — фиктивные браки ради получения гражданства продолжают оставаться проблемой. Так, несколько дней назад был аннулирован брак выходца из Таджикистана с жительницей Ижевска. Прокуратуре удалось доказать, что единственной целью жениха была легализация в России, а невеста получила за заключение брака материальное вознаграждение. Однако заключение брака даже без цели реального создания семьи может иметь далеко идущие последствия для россиянина или россиянки.

— Граждане Российской Федерации, заключая фиктивные браки, не всегда знают об их правовых последствиях, — разъясняют работники прокуратуры. — Основным является то, что иностранный гражданин после заключения брака имеет право претендовать на имущество другого супруга, как это предусмотрено ст. 38 Семейного кодекса РФ.

Развод международного масштаба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Напомним, что, согласно российскому законодательству, всё, что приобретено супругами в браке в результате возмездных сделок, является их совместной собственностью. Разделу не подлежит имущество, полученное в результате дарения, наследования, приватизации одним из супругов.

Граждане стран дальнего зарубежья вступают в брак с россиянами значительно реже. Правовое регулирование таких браков часто бывает довольно сложным из-за разницы в законодательстве разных стран. Наибольшие сложности в процессе разводов граждан возникают по поводу детей. Но не менее запутанными становятся и имущественные споры.

Может ли один супруг узнать об имуществе другого

Регистрация брака за границей и совместное проживание там супругов регулируются законодательством страны, где были оформлены отношения, согласно п.1 ст.161 Семейного кодекса РФ. В случае развода возникают сложности у обеих сторон. Иностранцу будет сложно отсудить что-либо у супруга или супруги с российским гражданством в случае, если брак заключался за пределами РФ.

— Статус супруга не дает права на выяснение наличия в собственности другого супруга как движимого имущества (денежные средства, вклады, акции, облигации, а также иные ценные бумаги, автомобили и т.д.), так и любого недвижимого имущества, путем обращения в банки и иные кредитные организации, к реестродержателям ценных бумаг, в органы ГИБДД, а также в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, — рассказывает Мария Спиридонова, управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России.

Развод международного масштаба Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Это означает, что перечисленные организации и структуры в Российской Федерации не имеют права предоставлять подобную информацию по запросу супруга. Однако если один из супругов знает адрес местонахождения либо кадастровый номер любого недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, он может получить находящуюся в открытом доступе информацию о правообладателе данного недвижимого имущества в подтверждение либо в опровержение принадлежности его другому супругу.

Когда начинают действовать чужие законы

Но если выяснить, есть ли у второго супруга недвижимость за рубежом, хочет россиянка или россиянин, то интересующие данные можно запросить в специализированных базах, которые имеются во многих государствах мира. Некоторые страны предоставляют информацию и о бенефициарах компаний, на которые зарегистрировано спорное имущество.

— В российской юридической практике информация о наличии недвижимого имущества у супруга обычно предоставляется по запросу суда. Другой супруг в своем исковом заявлении, помимо указания реквизитов уже известного ему общего супружеского движимого и недвижимого имущества, также вправе указать сведения, носящие вероятностный характер, о принадлежности иного имущества, реквизиты которого ему неизвестны. Данные сведения в целях соблюдения принципа состязательности сторон в гражданском процессе подлежат выявлению и проверке судом, — объясняет юрист.

В рамках бракоразводного процесса либо в рамках процесса по разделу общего имущества супругов суд вправе запросить информацию о правах на недвижимое и движимое имущество другого супруга в ИФНС, Росреестре, ГИБДД, банках, и т.д. При этом все организации и органы власти обязаны предоставить суду необходимые сведения.

Развод международного масштаба Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Аналогичную информацию суд вправе запросить у соответствующих учреждений и ведомств иностранного государство, по судебному запросу через поручение, данное Министерству иностранных дел РФ , — говорит Спиридонова.

Нюансы в договоре

При заключении брака с гражданами стран дальнего зарубежья обычной практикой стало составление брачного договора.

— Если между супругами установлен режим общей совместной собственности и требуется получение вторым супругом сведении из ЕГРН в отношении объектов, приобретенных в браке, супруг-иностранец может обратиться к российскому нотариусу, предъявив свидетельство о браке, подтверждение права собственности в общем имуществе супругов (предъявить нужно оригиналы документов, переводы с проставленным апостилем), — рассказала «Известиям» нотариус города Екатеринбурга Елена Глушкова. — Если есть брачный договор, то ситуация другая — по чужому имуществу развернутые данные реестр супругу-иностранцу не выдаст.

По словам специалиста, в случаях если брак был заключен за пределами России, имея на руках оригиналы документов на иностранном языке, получить сведения из российских реестров проблематично.