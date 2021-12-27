Врач назвала возраст детей, с которого можно встречать Новый год под бой курантов

Детям с 6 лет можно встречать Новый год под бой курантов. Об этом сообщила «РИА Новости» 27 декабря кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заместитель главного врача по детству Химкинской областной больницы Нарине Сугян.

При этом она отметила, что малышам до трех лет вообще не следует нарушать режим дня, поэтому и 31 декабря, и 1 января у них должны пройти в привычном ритме.

По ее словам, с детьми в возрасте от трех до пяти лет уже можно встречать Новый год, так как они уже понимают, что это за праздник. А в преддверии этого события — нарядить елку, сделав это традицией. Но это не значит, что ребенок может сидеть со взрослыми до полуночи, добавила Сугян.

Как сказала врач, дети в возрасте пяти-шести лет могут отмечать Новый год со взрослыми до боя курантов. Но после этого им следует вернуться к привычному распорядку дня. Уже 1 января ребенок должен лечь спать вовремя, отметила специалист.

20 декабря психолог рассказала о выборе новогодних подарков для детей до 12 лет. Эксперт посоветовала не дарить детям вещи, которые под видом подарка ребенку родители покупают себе. Например, это может быть конструктор или машинка на дистанционном управлении, которые неинтересны ребенку, но о которых мечтал в детстве родитель. К числу нежелательных подарков эксперт также отнесла гаджеты, электронные игрушки и игры, смысл которых ребенок еще не в состоянии понять.