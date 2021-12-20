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Психолог рассказала о выборе новогодних подарков для детей

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Существует три категории новогодних подарков, которые не стоит дарить детям до 12 лет. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила детский и семейный психолог Наталья Искра.

Так, к первой категории относятся гаджеты, электронные игрушки и игры, смысл которых ребенок еще не в состоянии понять.

«Например, дошкольнику, который увлекается рыбками, могут подарить энциклопедию 12+, где наглядно показано, как этих рыбок едят. Это может испугать и травмировать ребенка», — рассказала психолог в комментарии Пятому каналу.

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Также, по словам специалиста, не следует потакать капризам ребенка и шантажировать его подарком.

«Например, родители могут быть против использования ребенком смартфона или планшета, но он просит, и они идут на поводу. А дальше они начинают этим планшетом, по сути, ребенка шантажировать. Либо вы покупаете и отдаете ребенку подарок, и не делаете его предметом для манипуляций, либо тогда уж не покупаете. То же касается домашних животных», пояснила психолог.

Кроме того, эксперт посоветовала не дарить детям вещи, которые под видом подарка ребенку родители покупают себе. Например, это может быть конструктор или машинка на дистанционном управлении, которые не интересны ребенку, но о которых мечтал в детстве родитель.

16 декабря школьники назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно данным исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

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