Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает необдуманные поступки, последствий которых боятся на Западе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров 27 декабря.

«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. Боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость <...> разожжет конфликт, который по большому счету никому не нужен», — сказал министр в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Также Лавров не исключил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Министр назвал позицию Запада и НАТО по Украине хамством.

23 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Москва остается посредником согласно Минским соглашениям, но ее хотят сделать стороной конфликта, напомнил он.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.