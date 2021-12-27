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Лавров предупредил о возможной провокации Запада на Украине

Лавров: Запад может спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Такое мнение глава ведомства высказал в понедельник, 27 декабря.

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«Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения [на Украине], сделать «маленькую войнушку», потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности», — сказал Лавров, добавив, что провокация может быть поводом для введения санкций против Москвы.

Также Лавров отметил, что позиция Запада и НАТО по Украине является хамством.

«Это хамство — выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно», — заявил Лавров в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Ранее, 24 декабря, политтехнолог Марат Баширов заявил, что материал агентства Bloomberg о наращивании российских войск на границе с Украиной может быть попыткой саботажа переговорного процесса.

Баширов указал на наличие в НАТО сил, которых не устраивает курс президента США Джо Байдена на мирное урегулирование ситуации.

Эксперт предположил, что заявление о войсках России на границе с Украиной является частью кампании по информационному давлению на РФ. Баширов обратил внимание на то, что кадры, которые якобы доказывают наращивание войск на границе, крайне низкого качества. Также в них содержатся признаки редактирования.

23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают» об этом.

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