Политтехнолог назвал заявления о войсках РФ на границе с Украиной попыткой саботажа

Политтехнолог Марат Баширов заявил, что материал агентства Bloomberg о наращивании российских войск на границе с Украиной может быть попыткой саботажа переговорного процесса.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 24 декабря, Баширов указал на наличие в НАТО сил, которых не устраивает курс президента США Джо Байдена на мирное урегулирование ситуации.

Эксперт предположил, что заявление о войсках России на границе с Украиной является частью кампании по информационному давлению на РФ. Баширов обратил внимание на то, что кадры, которые якобы доказывают наращивание войск на границе, крайне низкого качества. Также в них содержатся признаки редактирования.

«Идет активное сопротивление действиям, которые предпринимает администрация президента США, пытающаяся нащупать какие-то точки равновесия. В итоге изданиям просто подсовывают фейковые инсайды, а в фотографиях особо уже никто не разбирается, хотя там есть элементы фотошопа. Так что всё это не имеет никакого отношения к реальному положению вещей, только к внутренней борьбе», — убежден политтехнолог.

Между тем Баширов высказал уверенность в том, что победит позиция Байдена. В частности, на это указывает реакция его администрации на заявление о готовящейся американской группировкой провокации с использованием химического оружия в Донбассе.

«Когда Шойгу заявил, что будет попытка провокации, администрация Байдена опровергла это уже через несколько часов. Меня тогда очень удивила скорость», — отметил специалист.

Он пояснил, что процесс проверки занял бы большее количество времени, а в этой ситуации Байден, по его словам, просто запросил информацию по ситуации у спецслужб, и «это был откровенный ему сигнал».

23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».