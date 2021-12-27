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Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

Лавров отверг вероятность вступления России в НАТО
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Глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник, 27 декабря, отверг возможность вступления России в НАТО. Об этом он заявил в ходе интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

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«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах вступления РФ в НАТО.

Лавров отметил, что Запад не хочет иметь «мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене».

Также министр отметил, что Москва не выдвигает Западу ультиматумов, однако обсуждение темы гарантий безопасности не может вестись бесконечно.

26 декабря сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание совета Россия — НАТО 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия — НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцируют серьезные военные риски. По его словам, может возникнуть масштабный конфликт в Европе.

23 декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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