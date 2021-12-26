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Альянс подтвердил предложение провести заседание совета Россия — НАТО 12 января

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание совета Россия–НАТО 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. Информацию 26 декабря подтвердили в пресс-службе альянса.

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности
И почему Москва готова обсуждать выдвинутые соглашения

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия–НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщало турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

Ранее, 21 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что заседание Совета Россия–НАТО удастся созвать в новом году. Он выразил надежду на содержательный диалог с РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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