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Матвиенко заявила о возможной доработке закона о QR-кодах в общественных местах

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Закон о QR-кодах в общественных местах может быть доработан ко второму чтению в Госдуме. Об этом 27 декабря заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

«Я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные неправительственные организации», — сказала она.

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Также спикер добавила, что выдавать ковид - сертификаты стоит не в интернете, а в многофункциональных центрах государственных услуг.

На ее взгляд, в целях достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы всё население страны было вакцинировано.

1 декабря Матвиенко предупредила о риске поездок за рубеж из-за штамма «Омикрон». По ее словам, граждане могут столкнуться с дополнительными карантинными ограничениями и трудностями с возвращением на родину из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

Она подчеркнула, что новый вариант вируса пока малоизучен, поэтому сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, даже на месяц вперед.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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