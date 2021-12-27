В МИД РФ оценили диалог с НАТО и США по гарантиям безопасности

Предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 27 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (России Владимиром Путиным. — Ред.) неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — заявил замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Вместе с тем он подчеркнул, что власти РФ выступают против эскалации, но не намерены мириться с происходящим со стороны НАТО.

Ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась указал на то, что после предложений РФ к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении должна снизиться.

По его словам, на западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ, а также усиление враждебной риторики, введение новых санкций.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета Россия–НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», в разной степени настроенных против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.