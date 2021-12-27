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В МИД РФ оценили диалог с НАТО и США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков: предложения РФ по безопасности услышали в НАТО, США и на Украине
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Предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 27 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (России Владимиром Путиным. — Ред.) неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — заявил замминистра в интервью журналу «Международная жизнь».

Вместе с тем он подчеркнул, что власти РФ выступают против эскалации, но не намерены мириться с происходящим со стороны НАТО.

Ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась указал на то, что после предложений РФ к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении должна снизиться.

По его словам, на западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ, а также усиление враждебной риторики, введение новых санкций.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета Россия–НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», в разной степени настроенных против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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