Генсек ОДКБ прокомментировал предложенные РФ гарантии безопасности

После предложений РФ к Североатлантическому альянсу (НАТО) по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении должна снизиться. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

По его словам, на западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, «в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи», организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ, а также усиление враждебной риторики, введение новых санкций.

«Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания организации <…> Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться <…> Войны никто не хочет», — приводит издание «Союзники. ОДКБ» слова генсека.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета Россия–НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что Москва оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.