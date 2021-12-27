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Генсек ОДКБ прокомментировал предложенные РФ гарантии безопасности

Генсек ОДКБ Зась прокомментировал предложенные РФ гарантии безопасности
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После предложений РФ к Североатлантическому альянсу (НАТО) по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении должна снизиться. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

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По его словам, на западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, «в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи», организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ, а также усиление враждебной риторики, введение новых санкций.

«Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания организации <…> Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на восточноевропейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться <…> Войны никто не хочет», — приводит издание «Союзники. ОДКБ» слова генсека.

26 декабря член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на заседании совета Россия–НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», которые в разной степени настроены против Москвы. По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что Москва оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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