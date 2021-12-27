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Пенсионерам разъяснили большие выплаты в декабре

Экономист Григорьева напомнила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года
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Пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», в декабре перечислят пенсию за январь. Как пояснила 27 декабря замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, это связано с предстоящими праздничными днями.

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Она уточнила, что в России не установлен единый график пенсионных выплат.

«В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — приводит «Прайм» слова Григорьевой.

В декабре была проведена индексация выплат к страховой пенсии для россиян старше 80 лет. Также прибавка к пенсии затронула граждан, которые уволились в августе 2021 года.

Все эти выплаты также поступят в декабре, добавила специалист.

24 декабря в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что пенсионеры, которые проживают в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы. Получить прибавку могут те селяне, которые проработали в сельхозе не менее 30 лет, живут именно в селе или деревне, а также нигде не работают.

Ранее, 23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В этот же день на большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он.

17 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.

Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

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