Трем категориям россиян повысят пенсии в декабре

Трем категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют выплаты, сообщили 28 ноября в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как уточняет РЕН ТВ, пенсию повысят тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 089 рублей.

Также на прибавку к пенсии могут со следующего месяца могут рассчитывать те пенсионеры, которые уволились в августе 2021 года. Это связано с тем, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию только на четвертый месяц.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которые уволились в августе этого года. С декабря они смогут получать прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Третья категория — это граждане, подавшие в ноябре заявление на перерасчет.

22 ноября правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат. Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги».

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.