Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат

Россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил премьер-министр России, гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

В пресс-службе правительства напомнили, что на единовременную выплату пенсий имеют право получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также те, кто не получил право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия стажа.

«Еще одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года.

Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.