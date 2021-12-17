Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона»
Мир
Кулеба заявил об отсутствии четких ответов по вступлению Украины в НАТО
Общество
Госдума решила штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластике
Мир
Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина
Мир
Госдеп выразил надежду на импульс в переговорах США и РФ по ДНЯО
Мир
Польша предрекла РФ статус продовольственной сверхдержавы
Экономика
Visa введет комиссию за новый сервис безопасного платежа
Мир
МИД РФ заявил о разморозке части средств ВБ на нужды Афганистана
Мир
В Британии заявили о большей заразности «Омикрона» по сравнению с «Дельтой»
Армия
Ракетным войскам стратегического назначения РФ исполнилось 62 года

В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России

Депутат Госдумы Бессараб рассказала о предновогодних выплатах в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пятницу. 17 декабря.

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными
Каких расходов это потребует и откуда предлагают взять деньги

Как она объяснила, те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

«Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — рассказала она URA.RU.

Бессараб подчеркнула, что в период новогодних праздников не остаются без поддержки властей и семьи с детьми, многодетные семьи и ветераны.

12 декабря Светлана Бессараб напомнила, что в 2022 году размер материнского капитала в России будет скорректирован в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Также будет упрощено получение социальных выплат и система налогообложения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021