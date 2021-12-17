В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России

Пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пятницу. 17 декабря.

Как она объяснила, те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

«Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — рассказала она URA.RU.

Бессараб подчеркнула, что в период новогодних праздников не остаются без поддержки властей и семьи с детьми, многодетные семьи и ветераны.

12 декабря Светлана Бессараб напомнила, что в 2022 году размер материнского капитала в России будет скорректирован в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Также будет упрощено получение социальных выплат и система налогообложения.