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ПФР напомнил о 25-процентной прибавке к пенсии для жителей села

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Российские пенсионеры, которые проживают в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы. Об этом рассказали 24 декабря в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Для жителей сельской местности действуют дополнительные меры поддержки в виде фиксированной выплаты. Перерасчет производится автоматически, обращаться для этого в фонд не требуется», — говорится в сообщении фонда на странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Уточняется, что получить прибавку могут те селяне, которые проработали в сельхозе не менее 30 лет, живут именно в селе или деревне, а также нигде не работают.

При перерасчете учитывается стаж в колхозах, совхозах и других таких предприятиях. Всего в список вошли более 500 профессий.

В ПФР отметили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее, 23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В этот же день на большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. Согласно свежим данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9%.

Ранее, 17 декабря, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.

Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

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