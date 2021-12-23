Индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительных 150-200 млрд

Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150-200 млрд рублей, подсчитали эксперты по просьбе «Известий». С 1 января пенсии проиндексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией, предположили в Госдуме.

На большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. Согласно свежим данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9%.

По расчетам «Известий», дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд, исходя из инфляции 8,22%. Корректность методики расчета подтвердили эксперты из МГУ и АКРА.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150-160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150-170 млрд. И это самые консервативные оценки. При инфляции 8,5%, дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Указанные цифры не касаются военных пенсий.

Как пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, возможны различные варианты повышения уровня пенсионного обеспечения, но наиболее логичным их них выглядит механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии проиндексируют на 5,9%, как предусмотрено законом и заложено в бюджете. Затем потребуется корректировка закона о страховых пенсиях, на основании которой индекс доведут до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части, предположил парламентарий.

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Час доплаты: индексация пенсий на уровень инфляции потребует еще 150-200 млрд