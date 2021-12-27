Прямой эфир
Происшествия
Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировали
Происшествия
В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Спорт
Правительство РФ выделило 500 млн рублей на визы спортсменам для ОИ-2022
Общество
Теплоснабжение вернули на все соцобъекты в Улан-Удэ после аварии
Мир
Осужденным в Иране христианам дадут «отпуск» в честь Нового года
Спорт
Мичков признан лучшим игроком сборной РФ в стартовом матче на МЧМ
Культура
Новый «Человек-паук» первым собрал $1 млрд после начала пандемии
Армия
ВМФ получит ракетный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» в конце 2023 года
Экономика
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия
Общество
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
Сюжет:

Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нынешняя пандемия не станет последней для человечества, поэтому необходимо быть готовыми к появлению новых, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему», — написал он в своем в Twitter.

«Не будет никакого тотального возвращения к допандемийной жизни»
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров — об итогах года, проблемах россиян и самых популярных политиках

Также Гутерриш подчеркнул, что в Международный день противоэпидемической готовности следует уделить этому вопросу внимание и вложить необходимые инвестиции.

Генеральная ассамблея ООН в целях привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий в 2021 году приняла резолюцию об учреждении 27 декабря Международного дня противоэпидемической готовности.

22 декабря гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировое сообщество имеет инструменты, чтобы покончить с пандемией коронавируса в 2022 году.

Днем ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что если мировое сообщество будет предпринимать все необходимые шаги в борьбе с распространением коронавируса, в том числе быстро распространяющегося «Омикрон»-штамма, пандемия может закончиться в 2022 году. Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от COVID-19.

До этого, 19 декабря, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы № 52 Москвы Сергей Царенко сказал, что пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Главврач этого медучреждения Марьяна Лысенко также отметила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021