Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

Нынешняя пандемия не станет последней для человечества, поэтому необходимо быть готовыми к появлению новых, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему», — написал он в своем в Twitter.

Также Гутерриш подчеркнул, что в Международный день противоэпидемической готовности следует уделить этому вопросу внимание и вложить необходимые инвестиции.

Генеральная ассамблея ООН в целях привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий в 2021 году приняла резолюцию об учреждении 27 декабря Международного дня противоэпидемической готовности.

22 декабря гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мировое сообщество имеет инструменты, чтобы покончить с пандемией коронавируса в 2022 году.

Днем ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что если мировое сообщество будет предпринимать все необходимые шаги в борьбе с распространением коронавируса, в том числе быстро распространяющегося «Омикрон»-штамма, пандемия может закончиться в 2022 году. Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от COVID-19.

До этого, 19 декабря, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы № 52 Москвы Сергей Царенко сказал, что пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Главврач этого медучреждения Марьяна Лысенко также отметила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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