Стали известны подробности убийства семьи в Канске

Мужчина зарезал свою жену и двоих детей в Канске Красноярского края, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как стало известно «Известиям», Куропаткина С. намеревалась развести с мужем Куропаткиным Н. и грозилась забрать одиннадцатилетнего сына и семилетнюю дочь с собой.

В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами и громкую ругань. Позже, когда всё стихло, она заметила, что дверь в квартире приоткрыта, вошла и нашла тела.

27 декабря стало известно об убийстве семьи из четырех человек, включая двоих детей в городе Канске. На телах жертв было множество колото-резанными ран.

Трагедия произошла в квартире 21 по улице Эйдемана, дом 1.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.