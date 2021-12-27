Стали известны подробности убийства семьи в Канске
Мужчина зарезал свою жену и двоих детей в Канске Красноярского края, после чего покончил жизнь самоубийством.
Как стало известно «Известиям», Куропаткина С. намеревалась развести с мужем Куропаткиным Н. и грозилась забрать одиннадцатилетнего сына и семилетнюю дочь с собой.
В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами и громкую ругань. Позже, когда всё стихло, она заметила, что дверь в квартире приоткрыта, вошла и нашла тела.
27 декабря стало известно об убийстве семьи из четырех человек, включая двоих детей в городе Канске. На телах жертв было множество колото-резанными ран.
Трагедия произошла в квартире 21 по улице Эйдемана, дом 1.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».
Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.