«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода «Ямал–Европа»

«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на воскресенье, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Тем не менее предложение на 26 декабря оказалось невостребованным.

Накануне, 25 декабря, холдинг также не стал бронировать мощности газопровода. Компания снижает бронирование мощностей «Ямала–Европы» с конца прошлой недели. Так, на 17 декабря компания выкупила 27 млн куб. м, а уже на 20 декабря — лишь только 3,8 млн из доступных 89,1.

Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил 25 декабря, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. По его словам, Европе «лучше посмотреться в зеркало», так как все проблемы она создает себе сама. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

24 декабря эксперты Financial Times заявили, что сокращения потоков от российского поставщика «Газпром» в Европу, в частности, вызвали кризис в Британии. В связи с этим главы энергетических компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как цены на топливо достигли нового рекорда.

Как сообщили в «Газпроме», Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.