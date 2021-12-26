Прямой эфир
Мир
В США призвали к новым санкциям против России
Общество
Иммунолог назвал бессмысленным ношение медицинских масок на морозе
Наука
NASA осуществил первую корректировку курса телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Кулеба признал военное превосходство РФ над Украиной в Азовском море
Мир
В Калифорнии начали закрывать пляжи из-за растерзавшей серфера акулы
Мир
В США спрогнозировали захват Россией Киева за сутки в случае войны
Мир
Пятеро застрелены на рождественской вечеринке в Бразилии
Мир
В США посоветовали властям выполнить «ультиматум» России
Общество
Подозреваемому в поджоге «Ленты» в Томске предъявили обвинение
Общество
Трещина на проезжей части моста во Владивостоке появилась из-за холодов
Сюжет:

«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода «Ямал–Европа»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на воскресенье, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Не в первый газ: почему цены на голубое топливо в ЕС бьют рекорды
Эксперты ждут новых максимумов выше $3000 за тысячу кубометров

Российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Тем не менее предложение на 26 декабря оказалось невостребованным.

Накануне, 25 декабря, холдинг также не стал бронировать мощности газопровода. Компания снижает бронирование мощностей «Ямала–Европы» с конца прошлой недели. Так, на 17 декабря компания выкупила 27 млн куб. м, а уже на 20 декабря — лишь только 3,8 млн из доступных 89,1.

Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил 25 декабря, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. По его словам, Европе «лучше посмотреться в зеркало», так как все проблемы она создает себе сама. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

24 декабря эксперты Financial Times заявили, что сокращения потоков от российского поставщика «Газпром» в Европу, в частности, вызвали кризис в Британии. В связи с этим главы энергетических компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как цены на топливо достигли нового рекорда.

Как сообщили в «Газпроме», Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021