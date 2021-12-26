В США снова призвали к новым санкциям против России

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Соединенные Штаты и западные страны-союзники ввести новые санкции против России. Об этом он написал в своей статье на сайте Центра анализа европейской политики.

Так, дипломата не устраивает текущая политика Запада, которая состоит в том, чтобы вводить новые рестрикции против Москвы только после того, как она «делает что-то плохое».

«Теперь необходимо изменить тенденцию — Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — считает Волкер.

Американский дипломат уверен, что это поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

«Риски развернутой войны на Украине в это Рождество вполне реальны. Для предотвращения этого потребуются срочные меры со стороны Запада», — пишет политик.

До этого, 22 декабря, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине были бы очень обременительны, никто этого не хочет.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о ввозе смартфонах, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

17 декабря стало известно, что США склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом она подчеркнула, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».