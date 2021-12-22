МИД Люксембурга назвал новые возможные санкции против РФ обременительными

Новые экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине были бы очень обременительны, никто этого не хочет. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

«Европе это не пойдет на пользу, никому не пойдет на пользу, но эти экономические санкции, которые предстояли бы в случае начала военной операции, были бы очень негативны для России, чего, повторюсь, никто не хочет», — сказал он на брифинге в Берлине, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта — смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей и материалов из многих других секторов — в случае «вторжения» России на Украину. Указывалось, что меры обсудят на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме 22 декабря.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что США склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

До этого, 15 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом она подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, предупредило, что союзникам в Европе нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится напасть на Киев.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».