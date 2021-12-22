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МИД Люксембурга назвал новые возможные санкции против РФ обременительными

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Новые экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине были бы очень обременительны, никто этого не хочет. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

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«Европе это не пойдет на пользу, никому не пойдет на пользу, но эти экономические санкции, которые предстояли бы в случае начала военной операции, были бы очень негативны для России, чего, повторюсь, никто не хочет», — сказал он на брифинге в Берлине, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта — смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей и материалов из многих других секторов — в случае «вторжения» России на Украину. Указывалось, что меры обсудят на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме 22 декабря.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что США склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

До этого, 15 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом она подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, предупредило, что союзникам в Европе нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится напасть на Киев.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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