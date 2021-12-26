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В США спрогнозировали захват Россией Киева за сутки в случае войны

American Thinker: Россия захватит Украину менее чем через сутки в случае войны
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В случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины, считают журналисты издания American Thinker.

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«(В случае военного конфликта. — Ред.) российские танки войдут в Киев менее чем через сутки», — следует из материала, опубликованного 20 декабря.

При этом издание называет ошибкой расширение НАТО на восток после завершения «холодной войны». Именно это привело к современной напряженной ситуации, считают журналисты.

Одной из причин гипотетических военных действий авторы считают попытки Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.

Для России возможное начало боевых действий «не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане», так как российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание.

При этом, даже если американский лидер решит помочь Киеву военным потенциалом, страны альянса не смогут соперничать с российской армией, считают авторы материала.

В издании заявляют, что далеко не весь Запад вообще поддержит суровые санкции против России в случае« вторжения», поскольку они таким образом навредят сами себе.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Днем ранее источники Bloomberg заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

В ответ представитель Кремля отметил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории и никто не может оспаривать это суверенное право Москвы.

В свою очередь, газета New York Times сообщила, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут стране быстрее отреагировать на якобы планируемое вторжение России. Информация будет включать изображения того, движутся ли российские войска к границе с этой страной. Спецслужбы США, согласно источникам газеты, уже предоставляют Украине доступ к гораздо большему количеству материалов, чем до приписываемого РФ наращивания военных сил.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

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