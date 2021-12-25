NYT узнал о намерении США предоставить Украине данные разведки по РФ

Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут стране быстрее отреагировать на якобы планируемое вторжение России. Об этом 23 декабря пишет газета New York Times со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

«Информация будет включать изображения того, движутся ли российские войска к границе с Украиной. Такая информация, если она будет предоставлена ​​вовремя, может позволить военным предотвратить атаку», — сообщается в материале.

Спецслужбы США, согласно источникам газеты, уже предоставляют Украине доступ к гораздо большему количеству материалов, чем до приписываемого РФ наращивания военных сил.

Однако, как заявляют источники, существует проблема с предоставлением данных разведки. Информация от спецслужб может привести к тому, что Украина нанесет удар первой.

В число мер поддержки Украины, обсуждаемых правительством Соединенных Штатов и военными ведомствами, входит также перенаправление в страну ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники.

Американская администрация также рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

По информации издания, США и Великобритания уже направили ряд специалистов в этой области на случай «киберудара по Украине».

Ранее, 20 декабря, представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем. На этом же брифинге Кирби рассказал журналистам, что команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, группа экспертов уже вернулась в Соединенные Штаты, но о результатах поездки в военном ведомстве пока не готовы говорить. Также не сообщалось о влиянии поездки на дальнейшую военную помощь США Украине.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет.