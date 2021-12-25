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Песков пошутил перед премьерой ледового шоу «Лебединое озеро»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дома он строгий критик. Об этом он сказал 25 декабря перед премьерой ледового шоу своей супруги фигуристки Татьяны Навки «Лебединое озеро».

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«Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик», — пошутил Песков.

В шоу также приняла участие дочь пресс-секретаря Кремля, юная фигуристка Надежда Пескова.

Новая постановка «Лебединого озера» — это интерпретация легендарного одноименного балета П.И. Чайковского. Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами.

В балете на льду участвовали пятикратный чемпион США Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Сама Навка выступила в роли Одетты.

Вокальные партии в шоу исполнили Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Ани Лорак, Валерия, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.

Ранее в этот день сообщалось, что премьеру шоу посетила школьница из Ставропольского края Татьяна Т., которую пригласил в Москву президент России Владимир Путин. До этого, 5 декабря, на международном форуме «Мы вместе» он принял участие в акции «Елка желаний» и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани — сходить на «Лебединое озеро» в Мариинском театре. 14 декабря президент исполнил это желание. На следующий день он позвонил школьнице и предложил ей в дополнение к балету «Лебединое озеро» посмотреть одноименный спектакль на льду.

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