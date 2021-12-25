Песков пошутил перед премьерой ледового шоу «Лебединое озеро»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дома он строгий критик. Об этом он сказал 25 декабря перед премьерой ледового шоу своей супруги фигуристки Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик», — пошутил Песков.

В шоу также приняла участие дочь пресс-секретаря Кремля, юная фигуристка Надежда Пескова.

Новая постановка «Лебединого озера» — это интерпретация легендарного одноименного балета П.И. Чайковского. Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами.

В балете на льду участвовали пятикратный чемпион США Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Сама Навка выступила в роли Одетты.

Вокальные партии в шоу исполнили Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Ани Лорак, Валерия, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.

Ранее в этот день сообщалось, что премьеру шоу посетила школьница из Ставропольского края Татьяна Т., которую пригласил в Москву президент России Владимир Путин. До этого, 5 декабря, на международном форуме «Мы вместе» он принял участие в акции «Елка желаний» и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани — сходить на «Лебединое озеро» в Мариинском театре. 14 декабря президент исполнил это желание. На следующий день он позвонил школьнице и предложил ей в дополнение к балету «Лебединое озеро» посмотреть одноименный спектакль на льду.