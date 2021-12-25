В Москве совладельца Чайного дома и следователя арестовали за взятку
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал совладельца компании «Перловы и Ко» (Чайный дом Перлова на улице Мясницкая) Леонида Венжика и следователя 11-го отдела ГСУ МВД Москвы Магомеда Тагирова по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 25 декабря сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство представителя СК (Следственного комитета) и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятке в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.
23 декабря сообщалось, что в Ленинградской области суд арестовал следователя отдела МВД, его подозревают во взяточничестве.
По данным следствия, установлен факт получения следователем через посредников денежного вознаграждения в размере 1 млн рублей от потерпевшей по расследуемому им уголовному делу. Кроме денег сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе, сообщили в СК.
Взамен, по информации ведомства, «следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве».
Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастности обвиняемого и иных лиц, продолжаются, выясняются причины совершения противоправного поступка.