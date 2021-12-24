Следователь из Ленобласти арестован по подозрению в получении взятки

В Ленинградской области суд арестовал следователя отдела МВД, его подозревают во взяточничестве. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Отмечается, что отдел по расследованию особо важных дел СК по Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении следователя УМВД РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга «по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)».

«В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте регионального ведомства.

По данным следствия, установлен факт получения следователем через посредников денежного вознаграждения в размере 1 млн рублей от потерпевшей по расследуемому им уголовному делу. Кроме денег сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе, сообщили в СК.

Взамен, по информации ведомства, «следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве».

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастности обвиняемого и иных лиц, продолжаются, выясняются причины совершения противоправного поступка.

2 декабря пресс-служба СК РФ сообщила «Известиям» о возбуждении уголовного дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Арефьев, чтобы получить взятку за прекращение дела об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний, находящегося у него в производстве нашел посредника, который связался с фигурантами дела. Позже Арефьев сам встретился с исполнительным директором компании и потребовал от него взятку, однако последний обратился к правоохранителям.