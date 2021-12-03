Руководителя следственного отдела Томской области задержали за взятки

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) по Томской области Сергея Арефьева. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба СК РФ в четверг, 2 декабря.

Арефьева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в производстве следователя, отдел которого возглавлял Арефьев, находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев, чтобы получить взятку за прекращение дела, нашел посредника, который и связался с фигурантами дела. Потом Арефьев уже сам встретился с исполнительным директором компании и потребовал с него взятку в особо крупном размере.

Вместо этого учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили уже в условиях оперативно-розыскных мероприятий, они проводились по поручению следователя Главного СУ СК РФ.

При непосредственной передаче взятки 2 декабря Арефьев и его посредник были задержаны.

В данный момент проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

1 декабря в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова. Как сообщил источник в силовых структурах, экс-заммэра подозревается в получении взятки в то время, когда он работал в городской администрации.