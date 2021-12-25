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Мурашко заявил о разработке новых рекомендаций по лечению COVID из-за «Омикрона»
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Мурашко заявил о разработке новых рекомендаций по лечению COVID из-за «Омикрона»

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Новые рекомендации по лечению COVID-19 разрабатывает Министерство здравоохранения России из-за появления штамма «Омикрон». Об этом 25 декабря сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

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Он отметил, что такое решение принято на основе исследований эффективности лечения COVID-19, вызванного «Омикроном».

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (заболевания), вызванного штаммом «Омикрон», лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — сказал Мурашко в рамках посещения Донского инфекционного центра.

Ранее в этот день министр сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Он также отметил, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы.

Также Мурашко пояснил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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