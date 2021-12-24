В ЛНР оценили заявление о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы республики по внешней политике Родион Мирошник в пятницу, 24 декабря, в беседе с «Известиями» оценил вероятность инициации Киевом силового решения конфликта в Донбассе.

«Ожидание и понимание того, что Киев не отказался от планов военного разрешения [конфликта], мы ощущаем на протяжении всего этого времени. На данный момент мы фиксируем каждый месяц более 1 тыс. прилетов с той стороны. Причем в последние месяцы мы фиксируем, что используется более тяжелое вооружение, <…> это делается гораздо чаще и более нарочито со стороны Украины», — сказал он.

В данном случае здесь речь идет уже не о заявлениях, есть конкретные факты, отметил Мирошник, указав на то, что обстрелы территории ведутся на регулярной основе. В связи с этим, по мнению представителя ЛНР, велика вероятность эскалации ситуации с украинской стороны, если для этого будут соответствующие внутриполитические условия.

«В таком случае он [президент Украины Владимир Зеленский] даст команду усилить военные действия на линии соприкосновения или кураторы дадут команду изображать агрессию России. И тут же украинская армия начнет изображать эскалацию, а украинские медиа — транслировать, что РФ начала атаку против украинского режима», — заключил Мирошник.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

Накануне президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В тот же день представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинские власти не планируют проведение силовой операции на востоке страны. Он отметил, что власти страны проделали большую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

В тот же день полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.