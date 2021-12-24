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Песков оценил слова журналистки о просроченном ПЦР-тесте на пресс-конференции с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 декабря на брифинге прокомментировал слова журналистки из Кургана, которая в социальных сетях заявила, что пришла на пресс-конференцию с Владимиром Путиным с просроченным тестом и температурой.

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«Журналисты сдавали не один, а два ПЦР. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая к реальности имеет отношение. Не думаем, что у нее была температура. Тем более что была достаточно жесткая проверка», — сказал Песков.

Ранее в этот день в СМИ начали обсуждать заявление сотрудницы информационно-делового портала «Область 45» Анны Шишминцевой. В социальных сетях она опубликовала пост, где рассказала, что попала на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов на коронавирус. При этом девушка сообщила, что у нее была температура.

Позднее Шишминцева пояснила, что «температура может подняться при волнении и недосыпе».

«Со мной всё в порядке, я здорова, более того, я на работе. И у меня есть все справки антиковидные. Потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — заявила журналистка.

Также 24 декабря официальный представитель Кремля заявил, что Путин остался доволен прошедшей пресс-конференцией. Российский лидер считает ее достаточно содержательной с точки зрения тех тем, которые были затронуты, добавил Песков.

Большая пресс-конференция Путина прошла накануне, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами. В ходе пресс-конференции Путин напомнил о прежних не сдержанных обещаниях Североатлантического альянса не продвигаться на восток. Глава государства отметил, что Россию «надули» и нагло обманули.

По словам политолога Сергея Маркова, соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом в ходе пресс-конференции. Он отметил, что главу государства беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем. Марков подчеркнул, что сам президент находится в прекрасной физической форме и у него всё в порядке с чувством юмора.

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